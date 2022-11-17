Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Тяжелая доля: в России могут упростить продажу некоторых квартир

Новости

Тяжелая доля: в России могут упростить продажу некоторых квартир

Парламентарии могут позволить россиянам обменивать детские доли на доли в квартире близкого родственника.
прочитано 36 раз

Продать квартиру – порой очень сложная задача, требующая больших затрат времени и энергии. Порой у граждан возникают проблемы при оформлении документов. Правовая сторона сделки становится еще более актуальной, если речь идет о недвижимости с детскими долями.

ПО ТЕМЕ

Квартира с видом на Кремль: как поселиться в центре Москвы

Названы самые дешевые районы Подмосковья

Как сообщает газета "Известия", в России могут упростить процедуру продажи квартир данной квартиры. Если доли в жилье достались детям по наследству или же недвижимость была куплена с использованием материнского капитала, то продать ее порой становится невероятно сложно.

По мнению экспертов, сегодня закон мешает собственникам квартир с детскими долями купить взамен ее жилье в новостройке, а при приобретении недвижимости на вторичном рынке владельцам приходится идти на уступки по цене из-за сложности оформления документов, уточняет телеканал "Царьград".

Сложившуюся ситуацию могут изменить законодательные поправки для Гражданского кодекса РФ. По данным портала URA.RU, их рассмотрят парламентарии. Так, в Госдуме подчеркнули, что новые правила позволят менять доли детей на доли в квартире близкого человека.

Как отмечает телеканал "360", эксперты по недвижимости положительно оценивают идею об упрощении продажи жилья с детскими долями.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2022, 08:54 Источник: Известия ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+