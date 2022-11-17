Тяжелая доля: в России могут упростить продажу некоторых квартир

Парламентарии могут позволить россиянам обменивать детские доли на доли в квартире близкого родственника.

прочитано 36 раз

Продать квартиру – порой очень сложная задача, требующая больших затрат времени и энергии. Порой у граждан возникают проблемы при оформлении документов. Правовая сторона сделки становится еще более актуальной, если речь идет о недвижимости с детскими долями.

Как сообщает газета "Известия", в России могут упростить процедуру продажи квартир данной квартиры. Если доли в жилье достались детям по наследству или же недвижимость была куплена с использованием материнского капитала, то продать ее порой становится невероятно сложно.

По мнению экспертов, сегодня закон мешает собственникам квартир с детскими долями купить взамен ее жилье в новостройке, а при приобретении недвижимости на вторичном рынке владельцам приходится идти на уступки по цене из-за сложности оформления документов, уточняет телеканал "Царьград".

Сложившуюся ситуацию могут изменить законодательные поправки для Гражданского кодекса РФ. По данным портала URA.RU, их рассмотрят парламентарии. Так, в Госдуме подчеркнули, что новые правила позволят менять доли детей на доли в квартире близкого человека.

Как отмечает телеканал "360", эксперты по недвижимости положительно оценивают идею об упрощении продажи жилья с детскими долями.