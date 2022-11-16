Квартира с видом на Кремль: как поселиться в центре Москвы

Мечта и детские воспоминания о жизни в центре Москвы стали реальностью.

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Вы только представьте: просыпаетесь утром в центре Москвы, распахиваете шторы и смотрите на Кремль – сердце нашей родины, где принимаются важнейшие решения, имеющие значение для всего мира. Садитесь перед окном пить кофе, открываете сайт "Дни.ру", чтобы прочитать самые главное новости, и параллельно наблюдаете, как политики еду на работу, а туристы гуляют по Красной площади, окутанной легким утренним туманом.

Безусловно, жить в такой квартире хотели бы многие россияне. И, как оказалось, есть способ исполнить свою мечту и получить квартиру в центре столицы. Свой секрет успеха раскрыла москвичка Анна Петрик. В обычной жизни она занимается рекламным бизнесом, а в свободно время, видимо, превращает собственные фантазии в реальность.

Женщина рассказала "Мосленте", что всегда хотела поселиться в центре города и загадала себе жить в одной конкретной квартире. Она находится в здании №6 на Тверской улице. К слову, родительский дом москвички располагался на той же улице.

Она долгое время искала подходящий вариант в центре Москвы, однако попадались квартиры с типовым евроремонтом. А в конкретную жилплощадь бизнесвумен влюбилась еще семь лет назад, когда пришла в гости к другу.

Женщина получила заветную квартиру с видим на Кремль, когда друг решил на время уехать за границу. По данным Общественной службы новостей, он искал "своего" человека, который присмотрел бы за домом. То есть наше героиня поселилась в центре Москвы, потому что загадала желание и ее мечта исполнилась.