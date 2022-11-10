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Сколько денег Слава Марлоу отдал за соседство с Владимиром Познером

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Сколько денег Слава Марлоу отдал за соседство с Владимиром Познером

Битмейкер и певец Слава Марлоу обзавелся 130 кв. метрами в центре столицы.
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130 метровая квартира в центре Москвы появилась у артиста Славы Марлоу (наст. имя артиста Артем Готлиб. — Прим. ред.) еще в прошлом году. Шикарная жилплощадь находится рядом с Париаршей резиденцией в Чистом переулке — самом центре столицы.

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Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

Теперь стала известна и стоимость роскошной недвижимости молодого артиста. Слава Марлоу отдал за квартиру почти 100 миллионов рублей. Среди соседей 23-летнего парня замечены ведущий Владимир Познер и музыкант Фараон. А сама квартира ранее принадлежала сыну оперного певца Юрия Мазурока.

Слава Марлоу прославился сотрудничеством с Алишером Моргенштерном* и репером Тимати. Вместе с Моргенштерном* они выпустили несколько треков, которые разрывали многочисленные чарты. В прошлом году бывшие партнеры разошлись, а Слава сосредоточился на сольной карьере.

Уже в соло творчестве Слава Марлоу выпустил трек "Ты горишь, как огонь", который меньше, чем за сутки, набрал три миллиона просмотра в социальной сети. Помог набрать просмотры и интерес к личной жизни Славы: во время одного из интервью он рассказал, что влюблен в героиню клипа блогершу Карину.

* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Слава Марлоу. Фото: социальные сети.
Автор: 10 ноября 2022, 06:35 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник

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