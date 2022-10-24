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Станция Кольцевой линии "Суворовская" разгрузит "Проспект Мира".

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Станция Кольцевой линии "Суворовская" разгрузит "Проспект Мира".

Станция метро "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Проект планировки уже утвержден.
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С "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров северного радиуса "салатовой" ветки появятся дополнительные маршруты.

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"Загруженность станции "Проспект Мира" уменьшится на 30 процентов", — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Пересадочный узел "Проспект Мира" работает с большими нагрузками. Строительство "Суворовской" улучшит транспортное обслуживание жителей района Марьина Роща, Мещанский и Тверской.

У "Суворовской" будет два вестибюля с выходами к улицам Делегатская, Дурова и к Олимпийскому проспекту. Территорию у станции благоустроят: там сделают пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для велопарковки.

Новую станцию планируется разместить вдоль Суворовской площади, приводит портал mos.ru слова заместителя директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев.

С "Суворовской" планируется сделать выход к спорткомплексу "Олимпийский". Платформу станции и второй вестибюль свяжет подземный пешеходный переход протяженностью около 300 метров.

Московское метро с 2011 года увеличилось в 1,5 раза. В ближайшие годы в столичной подземке появятся Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Продолжается строительство подземки в аэропорт Внуково.

Проектное решение станции "Суворовская". Изображение: Mos.ru
Автор: 24 октября 2022, 13:35 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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