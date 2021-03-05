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Недвижимость
Новая жизнь старых районов: как проходит программа реновации в Москве

Новая жизнь старых районов: как проходит программа реновации в Москве

Фото: mos.ru
Москва постепенно прощается с хрущевскими микрорайонами. На смену устаревшему морально и физически жилью приходит принципиально новая городская среда: с современными домами, комфортными и безопасными дворами, насыщенная социальными учреждениями и службами сервиса. Все это программа реновации, которая стартовала в столице в 2017 году. С тех пор новые квартиры получили десятки тысяч москвичей. О настоящем и будущем программы реновации – в материале "Дни.ру".
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Первая сотня

Москва наращивает темпы программы реновации. К началу марта текущего года для переселенцев построили 102 дома общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. Из них 77 уже переданы москвичам.

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По программе реновации в Москве построено уже 102 дома

Дом на 158 квартир появится в районе Перово по программе реновации

Первые переселенцы по программе реновации получили новые квартиры в феврале 2018 года. Спустя два года в новые квартиры переехали уже более 33 тысяч жителей столицы.

Сейчас для москвичей строятся еще 173 дома общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. Так, в районе Перово в Восточном административном округе появится дом на 158 квартир. Из них 43 – однокомнатные, 86 – двухкомнатные, а 29 – "трешки".

К строительству каждого дома инженеры и проектировщики подходят с учетом нужд переселенцев. Например, для потребностей маломобильных жителей в квартирах устанавливают специальную сантехнику, расширяют коридоры.

С начала 2021 года новое жилье получили более двух тысяч москвичей. Переезд в дома по реновации идет в 33 районах, рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Фото: В.Новикова/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Хрущевки уходят в прошлое

Новые дома по реновации – это жилье совершенно другого уровня, чем квартиры в панельных пятиэтажках, многим из которых исполнилось 50 и более лет, отметили эксперты в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

"Это устаревшие морально и физически здания, которые были построены, чтобы поскорее обеспечить миллионы людей жильем. Уже тогда качество квартир в таких домах мягко говоря оставляло желать лучшего", – сказал член экспертного совета организации "Сильная Россия" по вопросам ЖКХ Артем Кирьянов.

Хрущевские дома изначально были рассчитаны на определенный срок службы, и он подходит к концу, потому возникла программа реновации, говорит специалист по недвижимости Константин Барсуков.

"Планировки там были не самые удачные. К тому же у большинства людей есть потребность в более просторных помещениях. Построенные полвека назад хрущевки современным потребностям людей уже не удовлетворяют", – подчеркнул эксперт.

Заезжай и живи

В среднем метраж квартир в домах по реновации на 30% больше, чем в старых. "Была квартира в хрущевке 30 метров, в новом доме – 37 метров", – отмечает Константин Барсуков.

Ломать голову и вкладывать силы в ремонт переселенцам не придется. Квартиры сдаются с полной отделкой: стены оклеены обоями, на полу лежит ламинат, плитка или паркет, установлены входная и межкомнатные двери. В квартире переселенцев будет ждать и новая сантехника: ванные, раковины, унитазы, полотенцесушители и смесители, а также современные системы отопления.

Фото: В.Новикова/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Переселенцам остается только перевезти мебель. А с этим поможет город. Для этого достаточно направить заявление. Уже в скором времени сделать это можно будет дистанционно.

Новое жилье строится с учетом современных технологий. К примеру, в доме по программе реновации на Изумрудной улице установлены так называемые умные системы тепла, энергии и воды. Все показания счетчиков передаются по Wi-Fi.

"Плюс в домах по реновации, в отличие от хрущевок, есть лифт, там более просторные подъезды. В старых домах есть большая проблема – там некуда поставить коляску, холлы очень маленькие. В новых – большие холлы, лифты, да и пространство вокруг дома более современное", – говорит Барсуков.

Всё рядом

Застроенные хрущевками районы отличались тотальным однообразием. Одинаковые дома, одинаковая городская среда. Потеряться в хаотично организованном пространстве было проще простого.

В районах реновации типового проектирования не будет. Каждую стартовую площадку будут застраивать по индивидуальным проектам. На смену старым районам с хаотичной и запутанной планировкой придут современные кварталы с четким разграничением уличной и дворовой территории.

Сами дворы превращаются в по-настоящему комфортное место отдыха для самых разных возрастов. Дети могут играть на современных детских площадках, взрослые – пользоваться установленными во дворе спортивными тренажерами.

Фото: М.Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Дворы в районах реновации – зеленые и ухоженные. Там высаживают кустарники и взрослые деревья, создаются новые прогулочные аллеи, скверы, велодорожки. Занятие по душе в таком дворе найдет каждый.

Еще одно кардинальное отличие новых районов от старых – их насыщенность службами сервиса, магазинами и кафе. Панельные пятиэтажки – исключительно дом с квартирами. Магазины, кафе или парикмахерские в таких районах как правило "кучкуются" в одной многолюдной локации, например, у метро. Жителям хрущевок приходится тратить время, чтобы добраться до "благ цивилизации".

"Хрущевские районы не соответствуют современным представлениям о городе и комфортной жизни", – подчеркнул Артем Кирьянов.

Фото: В.Новикова/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В районах реновации все необходимое будет рядом – достаточно выйти из квартиры. Первые этажи в домах отводят под службы сервиса, продуктовые или бытовые магазины, парикмахерские, кафе. Такой подход не только оживляет городскую жизнь, но и создает новые рабочие места.

"Вместо разрозненного городского пространства появятся жилые кластеры с полноценной экосистемой: магазины на первых этажах, сфера услуг – парикмахерские и прочее, и все это – совсем рядом", – отметил специалист по недвижимости Константин Барсуков.

Привычный образ жизни

Один из ключевых принципов программы – переселенцы получают жилье в пределах своего района, а желательно – в рамках того же квартала, где располагался старый дом. Соответствующая норма закреплена в законе правительства Москвы о реновации.

Зачастую дом для переселенцев располагается в нескольких десятках метров от старого жилья. Это позволяет людям сохранять привычный образ жизни: пользоваться теми же магазинами, гулять в любимых парках и скверах, посещать привычные спортивные и культурные учреждения, водить детей в те же детские сады и школы, пользоваться теми же остановками наземного транспорта и станциями метро. Одним словом – удобство.

Фото: В.Новикова/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В этом плане для переселенцев не меняется ничего, зато новая квартира – больше и комфортнее старой, с современными коммуникациями, сантехникой и отделкой класса комфорт. Равнозначные квартиры предоставляют бесплатно, а если есть желание и потребность – можно выгодно приобрести дополнительные метры за наличные или взять ипотеку.

"В начале программы один из главных вопросов людей касался места переселения. В рамках закона о реновации были учтены все пожелания москвичей, между властью и гражданами было достигнуто понимание. Поэтому мы не видим вспышек недовольства и обращений с претензиями", – сказал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Артем Кирьянов.

Не только жилье

Программа реновации – это не только строительство жилья, но и появление новой социальной инфраструктуры. В дополнение к уже существующим объектам в районах реновации возведут сотни новых – школ, детских садов, поликлиник. Основную их часть построят на втором и третьем этапах программы – после 2024 года.

Например, на юго-востоке Москвы построят 57 социальных объектов. Там появится 18 детских садов, 11 школ, детские и взрослые поликлиники, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и даже ледовый дворец. В одних только Кузьминках в рамках реновации возведут семь детских садов на 1,2 тысячи мест и четыре школы на 1,9 тысячи учащихся.

Фото: М.Мишина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Одной из ключевых проблем хрущевских микрорайонов было отсутствие рабочих мест. Реновация решит эту проблему. В обновленных районах построят офисные центры, где-то появятся торговые и спортивные комплексы – москвичи получат возможность работать рядом с домом и не тратить время на дорогу.

"Сегодня люди хорошо понимают, что происходит: знают сроки, куда они переедут, как все будет происходить. Правительством Москвы вместе со СМИ и общественностью проделана большая работа по разъяснению всех нюансов, связанных с переселением", – подчеркнул Артем Кирьянов.

Три этапа

В программе реновации находятся 5 175 домов. Понятно, что за несколько лет расселить такое количество ветхого жилья невозможно. 10 февраля власти Москвы опубликовали сроки и этапы реализации программы – завершить ее планируется за 15 лет – к 2032 году, сообщил Сергей Левкин.

Фото: mos.ru

Первый этап продлится до 2024 года. В него включены 1082 дома, где живут почти 190 тысяч москвичей.

В 2025-2028 годах пройдет второй этап. Количество домов для расселения – 1 888. Третий, завершающий этап запланирован на 2029-2032 годы. Новые квартиры получат более 424 тысяч человек.

"Программа реновации – история совершенно оправданная, и это то дело, которое нам еще предстоит оценить в полном объеме через несколько лет. Но уже сегодня очевидно, что решение принято правильное, и качество жизни в столице вырастет", – резюмировал Артем Кирьянов.

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Автор: 5 марта 2021, 14:53

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