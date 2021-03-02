По программе реновации в Москве построено уже 102 дома

К началу марта 2021 года для переселенцев из ветхого жилья по программе реновации в Москве построено 102 дома. Их общая площадь – свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Только на прошлой неделе в эксплуатацию сдано четыре новостройки.

Из 102 домов под заселение передано уже 77 новостроек. Только в конце февраля новые дома появились в Западном, Восточном, Северо-Восточном и Юго-Восточном округах.

По словам главы столичного стройкомплекса Андрея Бочкарева, сейчас для переселенцев строятся еще 173 дома общей площадью порядка 2,7 миллиона квадратных метров. Темпы реализации программы говорят о том, что ее реализуют в запланированные сроки, подчеркнул он.

Вместе с жильем по программе реновации строятся социальные объекты. Так, в Бескудниковском районе появятся четыре детских сада на 700 воспитанников, две школы на 600 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В Бескудниковском районе планируется расселить 37 домов. Квартиры в новых домах получат 11,2 тысячи человек. Для строительства нового жилья в районе подобрано 18 стартовых площадок.

Программа реновации старого жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году. Улучшить жилищные условия смогут более миллиона жителей столицы. Они получат равнозначное жилье с полной отделкой класса комфорт. Делать ремонт не нужно: переселенцам остаточно просто перевезти вещи.

Москвичи получают жилье в том же районе. Зачастую новые дома располагаются на соседнем участке со старыми. Это значит, что переселенцам не придется менять образ жизни и привыкать к новому району: они будут ходить в те же магазины, школы, детские сады, пользоваться тем же транспортом.

Начиная с февраля 2018 года в новые дома переехали порядка 34 тысяч человек. Для нужд программы подобрано 489 стартовых площадок, на которых можно построить 7,7 миллионов квадратных метров жилья.

В обновляемых районах строится вся необходимая социальная инфраструктура, меняются коммуникации, появляется новая улично-дорожная сеть. В каждом дворе создаются современные детские и спортивные площадки, зоны для для прогулок и отдыха, высаживаются деревья и кустарники.

