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Недвижимость
Заммэра Владимир Ефимов: Горожане и бизнес купили у Москвы почти две тысячи квартир

Заммэра Владимир Ефимов: Горожане и бизнес купили у Москвы почти две тысячи квартир

За первые 9 месяцев 2021 года Москва продала индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам почти 2 тысячи квартир, находящихся в собственности города. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов раскрыл подробности таких сделок.
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Только за девять месяцев 2021 года Москва реализовала 1846 квартир общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Деньги от продажи этих квартир пойдут на строительство новых жилых домов по программе реновации и улучшения жилищных условий.

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"Отмечу, что на открытый аукцион попадают те квартиры, которые невозможно предоставить в рамках московских жилищных программ. Например, они не соответствуют по площади, состоянию или своему территориальному расположению", – отметил Владимир Ефимов.

Квартиры столица реализует на торгах. В них могут участвовать как физические, так и юридические лица и ИП. Для приобретения городских квадратных метров необходимо получить усиленную электронную цифровую подпись, зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы и открыть там лицевой счет.

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Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Автор: 18 октября 2021, 22:04

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