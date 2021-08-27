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Индустриальные кварталы: как преобразуются московские промзоны

Индустриальные кварталы: как преобразуются московские промзоны

В Москве в рамках масштабной программы преобразования бывших территорий промышленных зон – "Индустриальные кварталы" в ближайшие 10-15 лет будет построено более 30 миллионов квадратных метров недвижимости. Это производственные и научные площадки, офисы, жилье и социальная инфраструктура. Новые многофункциональные пространства станут одним из драйверов экономического развития столицы, позволят привлечь в Москву дополнительные инвестиции и улучшат облик мегаполиса, уверены эксперты.
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Ржавый пояс – так в наши дни уничижительно называют территории бывших московских промзон, опоясывающих центр города. Около ста лет назад это были окраины стремительно растущего города с многочисленными промышленными производствами.

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Часть советских промплощадок давно пришла в упадок. На рубеже веков власти пытались их оживить, но вложенные в реанимацию промзон средства не окупились. Как итог – в близких к центру города районах остаются заброшенные пустыри со свалками, складами и нелегальными постройками. Редевелопмент этих "серых" зон призван вернуть эти площади в городской экономический оборот.

Коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов считает сомнительной целесообразность сохранения этих объектов. Он напомнил об острой нехватке свободных земельных участков в Москве. "Их редевелопмент будет способствовать появлению современных зданий на месте прежней застройки, созданию новых рабочих мест, повышению собираемости налогов и децентрализации города", – приводит слова эксперта журнал "Компания".

Преобразование промышленных зон – тренд общемировой. Опыт других стран показывает, что ржавый пояс вполне может превратиться в точку роста современного мегаполиса.

Например, в Гамбурге на месте бывшего порта строится микрорайон HafenCity для десятков тысяч жителей и служащих. Несмотря на то, что работы планируется закончить только к 2025 году, жить там уже очень престижно – цены на жилье являются одними из самых высоких.

HafenCity – многофункциональный комплекс. 30% его территории отдано под жилье, 40% занимают деловые пространства, а оставшиеся 30% – социальные объекты и другая инфраструктура.

Еще один успешный пример редевелопмента демонстрирует французский Нант. На месте складов бывших верфей там появился "Остров машин" – бестиарий машин-аттракционов. На Международной туристической выставке проект получил специальный приз жюри.

Экономист Дмитрий Лекух отметил впечатляющий масштаб московской программы. "Насколько мне известно, к реализации проекта планируется привлечь около семи триллионов рублей частных инвестиций. Чтобы был понятен масштаб – это примерно десятая часть того, что самая богатая страна мира, США, собирается потратить в ближайшем будущем на все свои инфраструктурные проекты. И это на фоне пандемийных и постпандемийных кризисов и глобальной волатильности", – сказал эксперт в беседе с "Дни.ру".

К разработке московской программы власти столицы подошли комплексно. Была проведена серьезная аналитическая работа, исследовано 15 тысяч гектаров промзон. Выяснилось, что около двух тысяч имеют хороший потенциал для развития – их и включили в программу "Индустриальные кварталы". Сейчас там находятся руины бывших заводов, склады и пустыри.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что сейчас речь идет о более чем 130 проектах "Индустриальных кварталов". Москва получит около 500 тысяч новых рабочих мест и порядка трех триллионов поступлений в бюджет, уточнил он.

По словам чиновника, уже заключены соглашения о комплексном развитии территорий с общим градостроительным потенциалом около 1,5 миллиона квадратных метров.Заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов. Фото пресс – служба

"Из них более 400 тысяч квадратных метров занимает промышленная застройка, еще 300 тысяч квадратных метров — это общественно-деловая застройка и чуть более 700 тысяч квадратных метров — жилая. Инвестиции в проекты составят около 160 млрд рублей, будет создано 16,5 тысячи рабочих мест", – сообщил заместитель мэра Москвы.

Город намерен наращивать темпы реализации программы. В середине августа стало известно о проработке еще семи индустриальных кварталов в нескольких округах. Предполагается, что общий объем инвестиций составит 500 миллиардов рублей.

Программа редевелопмента решает ряд важных задач развития города. Преобразование промзон, расположенных по линии третьего транспортного кольца, позволит высвободить необходимые пространства для других целей развития города, отметил в беседе с "Дни.ру" эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ, первый зампред Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

"Кроме того, редевелопмент бывших промышленных зон улучшит транспортную обстановку в столице, в том числе за счет сокращения так называемой маятниковой миграции, когда люди вынуждены ехать на работу из окраинных районов в центр", – добавил он.

Кирьянов указал на эстетическую сторону вопроса. Заброшенным промзонам не место в современном и развивающемся мегаполисе, а новые архитектурные решения позитивно повлияют на облик столицы, убежден эксперт. Подготовку градостроительной документации для редевелопмента промзон планируется завершить до 2023 года. После этого перспективные территории планируется одна за другой выставлять на торги.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Уже сейчас из желающих принять участие в программе девелоперов выстроились очередь. Интерес выразили такие крупные отечественные застройщики, как ГК "ПИК", "Группа ЛСР", Capital Group, "Галс-Девелопмент" и другие. Для них это уникальная и последняя возможность реализации крупного проекта в границах "старой" Москвы, а не за МКАД, ведь свободной для застройки земли в столице почти не осталось.

Редевеломент промзон даст множество заказов для субподрядных организаций, малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятых, задействует большое количество работников, уверен президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. "Это снижает вероятность роста безработицы", – считает он.

Происходящее в Москве – результат работы с лучшими мировыми практиками, отметил Артем Кирьянов. "Столичные власти собрали для своих решений наилучшие проекты и идеи. Думаю, в течение нескольких лет мы увидим очень интересные результаты работы", – заключил эксперт.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 14:55 Источник: Журнал "Компания" ✓ Надежный источник

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