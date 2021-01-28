Платформа "Электронный дом" дает москвичам новые возможности

Жители столицы с 28 января могут воспользоваться обновленной платформой "Электронный дом". Можно вызвать мастера и оценить его работу, пообщаться с соседями, передать показания счетчиков, узнать новости дома и района и даже провести общее собрание собственников.



Пилотный проект стартовал в 2018 году. Сейчас "Электронный дом" доступен для скачивания в App Store или Google Play.



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"Теперь можно полностью управлять своим домом в онлайн-режиме, а также публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в управляющую компанию", – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Пользователи платформы могут сообщить онлайн в управляющую компанию о перегоревшей лампочке, неработающем фонаре, мусоре во дворе и других проблемах. Еженедельно через сервис на портал "Наш город" поступает порядка 700 заявок.

Сейчас это полноценная платформа, где можно решить проблемы дома и подъезда, оплатить услуги ЖКХ, связаться с соседями, обсудить последние новости, прочитать объявления. К сервису уже подключились 18 тысяч домов – это 40% МКД Москвы.

В ноябре прошло года власти Москвы дополнили "Электронный дом" новыми возможностями. Одно из главных нововведений – проведение собраний собственников в режиме онлайн.

В конце прошлого года через "Электронный дом" проведено 255 общих собраний собственников, дома которых включены в программу капитального ремонта на 2022 год. Жильцы определяли состав работ.

Такой формат делает старт капремонта максимально удобным для горожан, отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.



"Каждый может выбрать, голосовать ему на привычном бумажном бюллетене или же воспользоваться цифровым. Ограничения в пространстве и времени больше не мешают принятию решений", – рассказал он.

Жильцы и управляющие организации могут инициировать свои опросы на платформе. Например, в период самоизоляции многие москвичи предлагали помощь в покупке продуктов, решали вопросы благоустройства дворов, обсуждали шумные работы у соседей.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин гарантировал безопасность и достоверность всех голосований на платформе. По его словам, в "Электронном доме" используется технология блокчейн, которая делает невозможной подмену результатов голосования.