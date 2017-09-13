В Москве завершилось благоустройство 100 улиц и площадей

Столичные власти отчитались о результатах благоустройства по программе "Моя улица". Работы были завершены на 100 объектах.

Речь идет об улицах и площадях как в центре Москвы, так и на окраинах города. Защитные ограждения и временные настилы были демонтированы – обновленные тротуары открыты для прогулок, передает сетевое издание m24.ru. Озеленение улиц начнется в октябре, сообщили в пресс-службе мэра столицы.