В Саратове задерживают недобросовестных застройщиков

Силовики проводят выемку документов в мэрии Саратова. Сотрудники правоохранительных органов предприняли шаги в рамках дела об обманутых дольщиках. Задержаны несколько руководителей фирм-застройщиков. Вячеслав Володин заявил, что ситуация с проблемными объектами взята под контроль.

Документы изымают в саратовском комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству."Выемка документов проводится в рамках ранее возбужденных уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками", – сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь городской администрации Владимир Моисеенко.

К более решительным действиям силовиков подтолкнуло заявление спикера Госдумы, прозвучавшее накануне на совещании "Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства". Володин подчеркнул, что надзорным органам необходимо доводить до логического завершения дела об обманутых дольщиках.

Сам председатель нижней палаты парламента тем временем продолжает поездку по Саратовской области. Володин посетил Балаково, где также встретился с обманутыми дольщиками. "То, что произошло, произошло, в том числе по причине прекращения контроля над этой сферой. Но неправильно все риски и решения сваливать на государство. Мы должны быть в постоянном диалоге, но вы должны объединиться и помогать государству. Понятно, что это мошенничество", – подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, проблему можно было бы решить, если бы застройщики сами не оказались банкротами. Вложив средства в проблемные банки, они потеряли около 1,5 миллиарда рублей. Квартиры были застрахованы – однако страховая компания, едва узнав о том, что у застройщика проблемы, вывела все свои средства.

"Мы ситуацию взяли на контроль. Я занимаюсь этим вопросом. Мне сказали, что фирма "Саратовгесстрой" аффилирована к Павлу Ипатову. Я ему звонил и сказал приехать и лично разобраться в ситуации", – заключил председатель Госдумы, слова которого приводит саратовский "Взгляд-Инфо".

В Саратовской области проблема обманутых дольщиков стоит остро: в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 – в Саратове, два – в Энгельсе и три – в Балаково. Без квартир и денег остаются 3 тысячи семей. Для завершения строительства всех объектов региону необходимо около 2,75 миллиарда рублей.

Как стало известно, после встречи Володина с обманутыми дольщиками в Балакове спецслужбы задержали человека, причастного к хищению средств компании "Саратовгесстрой". Также сообщается, что в Саратове 5 августа задержан генеральный директор ООО "Фонд жилищного строительства" Александр Тихонов. Возбуждено дело о мошенничестве. В списке задержанных и руководитель ООО "Град-С". Расследование взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.

Госдума VII созыва в начале июля провела на Охотном ряду парламентские слушания, посвященные проблеме обманутых дольщиков. На них были приглашены эксперты, представители строительных компаний, региональные и федеральные чиновники и сами обманутые дольщики. Только по официальным данным, в России сейчас насчитывается около 45 тысяч человек, пострадавших от застройщиков, не выполнивших своих обязательств.

Саратовская область входит в избирательный округ Вячеслава Володина. В Госдуме настало время отпусков, однако, по словам спикера, "лежать и загорать" – не для него. В Саратове председатель нижней палаты осмотрел реконструируемое здание местного драмтеатра. После чего вплотную занялся проблемами дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.