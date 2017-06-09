Российский миллионер продает построенный поляком украинский замок

В Чертковском районе Тернопольской области выставлен на продажу старинный Ягельницкий замок. Заложенный в 1630 году шляхтичем Лянцкоронским сейчас он принадлежит российскому бизнесмену.

Ягельницкий замок был построен еще в XVII веке польским шляхтичем, коронным гетьманом Станиславом Лянцкоронским. Имением в разное время владели и запорожские казаки, и турки, и даже австрийцы. В XIX веке последние приобрели замок и устроили в нем табачную фабрику. Они засыпали все рвы и сровняли с землей бастионы крепости.

В годы независимости новые украинские владельцы выставили усадьбу на продажу. Еще в 2007 году рассылалась рекламка с предложением недорого приобрести элитную старинную недвижимость. Тогда за Ягельницкий замок просили всего 950 тысяч долларов.

"Вот только еще вопрос: будет ли новый владелец бережно и трепетно относиться к старинному наследию или по собственному вкусу прорубит в стенах замка евроарки? Хотя непонятно, что лучше – ведь иначе на стройматериал для сараев разберут", – сокрушалась тогда еженедельная "Газета по-киевски".

В итоге Ягельницкий замок достался российскому предпринимателю Александру Потемкину. Через десять лет бизнесмен, видимо, решил, что недвижимость на Украине, пусть и элитная, ему не нужна.

"Теперь он продает замок за 960 тысяч долларов. Реализацией занимается тернопольское агентство "Яворина". Его представители сообщают, что зданием интересовались уже четыре покупателя. Среди них – два киевлянина, львовянин и житель Луцка", – говорится в сообщении украинского телеканала 112.

Площадь Ягельницкого замка – 14 тысяч квадратных метров. Он расположен на участке около 4,4 гектара. В настоящее время экскурсии здесь не проводят.