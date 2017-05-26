Галкин восхитил поклонников роскошным замком в Грязи

Максим Галкин сделал приятный сюрприз своим подписчикам в Instagram. Телеведущий показал шикарный особняк в Грязи всем желающим, оценившим по достоинству красоту архитектуры и зелень огромного сада.

В столичный регион потихоньку возвращается тепло, и Максим на радостях записал видео и сделал несколько снимков своего дома, утопающего в зелени. И это при том, что каких-то 14 дней назад особняк тоже утопал, но только в снегу.

"Россия – любовь моя! Даже в контрастах хороша! И это с разницей в две недели!" – подписал видео Галкин, добавив в хештегах крылатую фразу, что у природы нет плохой погоды.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 26 2017 в 4:30 PDT

Увидев своими глазами стильный фасад, диковинные статуи и живописную лестницу, подписчики шоумена принялись восторгаться замком, похожим на произведение искусства.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 26 2017 в 6:08 PDT

"Интересный проект фасада замка. Смесь Германии и Франции", "Как в сказочном королевстве", "Очень красиво... Как в средневековом замке...", "Обалдеть,конечно, домишко...", "Максим,у вас крепость прям)) очень круто)", "Замок Дракулыыыы!!!!!!Красота!", "Очень красиво, роскошно! Достойно...", "Даа,замок просто бомба!!!))", "Версаль зацвел!))", "ЛЕПОТА ТО КАКАЯ", – поставили пятерку архитекторам и дизайнерам комментаторы.

Другие оценили масштабы особняка. "Ничего себе дворец. Вам не страшно жить в такой громадине?", "Страшно наверное по ночам", "Даже как то жутковато в таком огромном замке. Наверное, без мобильника и найти друг-друга сложно", – переживают поклонницы, имея в виду, что семья небольшая, а дом огромный.

"Круто, но если б у моря, было б круче", – с иронией отметила одна из девушек, вероятно проживающая на живописном побережье. "Ээххх, в гости к Вам сразу захотелось", – намекнула другая. "Дело за малым – хозяину пройтись по дому с камерой))", – попросила демонстрацию внутреннего убранства третья. "Красиво, зелено! А как на счет комаров????" – поинтересовалась четвертая.

В общем, если Галкин сядет отвечать на все вопросы и письма восхищенных поклонников, то как раз управится к следующей зиме. С учетом погодных аномалий она, вероятно, даже ближе, чем многим хотелось бы.