Назван стартовый район программы реновации

Власти Москвы решили, в каком районе столицы будет дан старт программе реновации. Снос пятиэтажек начнут с Бескудниково, передает газета "Известия".
Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, уже во второй половине 2017 года жильцы хрущевок заселят порядка пяти тысяч новых квартир. Подробнее о реновации можно узнать в сюжете Dni.Ru.
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