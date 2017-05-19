Назван стартовый район программы реновации

Власти Москвы решили, в каком районе столицы будет дан старт программе реновации. Снос пятиэтажек начнут с Бескудниково, передает газета "Известия".

Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, уже во второй половине 2017 года жильцы хрущевок заселят порядка пяти тысяч новых квартир. Подробнее о реновации можно узнать в сюжете Dni.Ru.