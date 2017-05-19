В Госдуме пройдут парламентские слушания по реновации

Думский комитет по транспорту и строительству будет
предлагать провести парламентские слушания по законопроекту о реновации в Москве
6 июня. Об этом сообщил председатель комитета Евгений Москвичев.
"Если мы так дальше продолжим работать в течение двух недель, как мы работали последний месяц, то мы будем предлагать провести их 6 июня", – заявил законодатель. Ранее сообщалось, что срок внесения поправок будет продлен на месяц.
По словам Москвичева, у всех думских фракций по вопросу реновации есть "полное понимание". "Обсуждая злободневные вопросы, которые задают жители Москвы, готовя законопроект ко второму чтению, вчера все фракции единогласно утвердили поправки в текст законопроекта ко второму чтению", – сказал он.
Депутат отметил, что поправки ко второму чтению законопроекта, поступившие в Госдуму по итогам их обсуждения депутатами всех фракций, не являются окончательными. Рабочая группа нижней палаты продолжит функционировать, встречи с жителями столицы будут проходить и дальше, заверил парламентарий.
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