В Госдуме пройдут парламентские слушания по реновации

Профильный комитет нижней палаты парламента планирует провести парламентские слушания по реновации 6 июня. Ранее, 19 мая, стало известно, что депутаты приняли решение продлить срок поправок в соответствующий законопроект.

Думский комитет по транспорту и строительству будет предлагать провести парламентские слушания по законопроекту о реновации в Москве 6 июня. Об этом сообщил председатель комитета Евгений Москвичев.



"Если мы так дальше продолжим работать в течение двух недель, как мы работали последний месяц, то мы будем предлагать провести их 6 июня", – заявил законодатель. Ранее сообщалось, что срок внесения поправок будет продлен на месяц.

По словам Москвичева, у всех думских фракций по вопросу реновации есть "полное понимание". "Обсуждая злободневные вопросы, которые задают жители Москвы, готовя законопроект ко второму чтению, вчера все фракции единогласно утвердили поправки в текст законопроекта ко второму чтению", – сказал он.

Депутат отметил, что поправки ко второму чтению законопроекта, поступившие в Госдуму по итогам их обсуждения депутатами всех фракций, не являются окончательными. Рабочая группа нижней палаты продолжит функционировать, встречи с жителями столицы будут проходить и дальше, заверил парламентарий.