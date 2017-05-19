Аварийное жилье могут включить в программу реновации

"Аварийное жилье – это отдельная программа с отдельным
законодательным регулированием, – заметил он. – Эта программа сейчас завершается.
Программа реновации – это другая программа".
В свою очередь депутат Вячеслав Лысаков не исключил, что ко второму чтению законопроекта о реновации в него могут быть внесены поправки о включении аварийного жилья.
Также парламентарий сообщил, что в процессе подготовки документа ко второму чтению депутаты убирают из проекта закона спорные нормы. "Мы пытаемся убрать те болевые точки, которые зачастую созданы искусственно, - сказал депутат. – Все гарантии мы сохраняем".
Ранее стало известно, что Госдума продлила срок внесения поправок в законопроект о реновации. Все четыре парламентские поддержали это предложение, сдвинув крайний срок приема поправок на две недели, до 3 июня.
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