Аварийное жилье могут включить в программу реновации

Депутаты Госдумы не исключают, что аварийное жилье может быть включено в список домов, подлежащих реновации. При этом, как отметил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, надо понимать, что снос ветхого и аварийного жилья и реновация – это разные вещи.

"Аварийное жилье – это отдельная программа с отдельным законодательным регулированием, – заметил он. – Эта программа сейчас завершается. Программа реновации – это другая программа".



В свою очередь депутат Вячеслав Лысаков не исключил, что ко второму чтению законопроекта о реновации в него могут быть внесены поправки о включении аварийного жилья.

Также парламентарий сообщил, что в процессе подготовки документа ко второму чтению депутаты убирают из проекта закона спорные нормы. "Мы пытаемся убрать те болевые точки, которые зачастую созданы искусственно, - сказал депутат. – Все гарантии мы сохраняем".

Ранее стало известно, что Госдума продлила срок внесения поправок в законопроект о реновации. Все четыре парламентские поддержали это предложение, сдвинув крайний срок приема поправок на две недели, до 3 июня.