В законе пропишут возможность отказа от реновации

"Поправками, которые мы согласовали, устанавливается, что
дом может быть включен в программу реновации в том случае, если за его
включение проголосовало 2/3 собственников, – сказал парламентарий. – Чтобы не
быть включенным, достаточно согласия одной трети плюс один голос".
Напомним, с 15 мая по 15 июня столичные власти проводят опрос жителей пятиэтажек, попавших в предварительный список реновации. Строение будет включено в программу, если число квартир, проголосовавших за расселение, составит две трети от общего числа.
Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы".
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