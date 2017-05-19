В законе пропишут возможность отказа от реновации

Для того, чтобы дом, подлежащий реновации не был включен в программу реновации, будет достаточно одной трети голосов жильцов дома плюс еще один голос. О том, что соответствующий пункт будет прописан в документе, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Поправками, которые мы согласовали, устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации в том случае, если за его включение проголосовало 2/3 собственников, – сказал парламентарий. – Чтобы не быть включенным, достаточно согласия одной трети плюс один голос".



Напомним, с 15 мая по 15 июня столичные власти проводят опрос жителей пятиэтажек, попавших в предварительный список реновации. Строение будет включено в программу, если число квартир, проголосовавших за расселение, составит две трети от общего числа.

Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы".

