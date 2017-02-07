Пенсионерку продают вместе с квартирой в Москве

Пожилая жительница столицы стала "живым обременением". Сын 80-летней пенсионерки продает московскую квартиру вместе с матерью.

Москвичка Наталья Малицкая узнала о том, что ее квартира продается с "обременением" в ее лице, совершенно случайно. Ее сын Александр обманным способом приватизировал жилье и решил продать его вдвое дешевле рыночной стоимости из-за того, что в нем останется проживать мать.

Живущий с супругой в Эквадоре Александр с матерью не общается уже три года. По словам пенсионерки, когда он приватизировал квартиру, то убедил ее в том, что это просто формальность. Якобы, собственницей жилья останется она. Однако после оформления документов Александр резко изменился, стал агрессивным, забрав у матери документы и ключи, передает НТВ.

По словам Натальи Малицкой, она узнала об афере от потенциальных покупателей. "Звонок в дверь, я открываю: мы хотим посмотреть квартиру. А я еще не успела раздеться. Я говорю: что значит посмотреть? Вот я доверенное лицо, а это покупатель. У меня челюсть отвисла, я в шоке была", - говорит пенсионерка.

Оказалось, что Александр выставил квартиру на продажу за шесть миллионов рублей, хотя ее стоимость превышает десять миллионов. То, что жилпощадь "с обременением", продавец скрывать не стал. В объявлении сообщается: "Квартира продается с зарегистрированным (прописанным там и проживающим) человеком".

Сейчас жилплощадь временно арестована на время судебного разбирательства. И приобрести ее пока никто не может. Однако адвокаты говорят, что дело сложное и защитить пенсионерку будет непросто. Два иска Наталья Малицкая уже проиграла. Оспорить договор приватизации пока не удалось.