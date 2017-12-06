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Недвижимость

Что ждет рынок жилья в ближайшем будущем

Фото: kortros.ru
2017 год был насыщен событиями не только для девелоперов. Во всей российской экономике происходило много значимых событий, которые, конечно же, рикошетили и на наш рынок. Об этом в эксклюзивном интервью Dni.Ru заявил президент группы компаний "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. Он отметил, что снижение ключевой ставки Центробанка и замедление инфляции привели к уменьшению ипотечных ставок и повышению спроса на жилье. При этом, что очень важно, и сама отрасль продолжила трансформироваться, развиваться и искать новые решения.
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Каким был уходящий год для девелоперов в Москве и стране в целом?

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Во-первых, я бы отметил укрепление тренда по повышению качества жилищных условий в стране, особенно это касается крупных городов. Здесь мы можем говорить и о скрупулезной работе девелоперов над своим продуктом, и, разумеется, о столичной программе реновации, которая призвана решить проблему ветхого жилья.

Во-вторых, я бы отдельно выделил законодательные инициативы. Амбициозные намерения отказаться от долевого строительства за ближайшие три года – это настоящий вызов для отрасли. Для "КОРТРОСа" работа в таком ключе не является чем-то новым. Ведь в Екатеринбурге мы строим крупнейший проект комплексного освоения территории "Академический" и уже более восьми лет реализуем там  готовое жилье. Но для рынка в целом уход от "долевки" окажется серьезным испытанием.

СМИ сообщают о перенасыщенности столичного рынка жилья предложениями в первичном секторе. Насколько это соответствует действительности и как влияет на стоимость квадратных метров?

Действительно, на столичном рынке недвижимости сегодня перед покупателем открывается невероятный выбор: и дома рядом с водоемами и зелеными массивами, и жилые комплексы в точках притяжения деловой активности, и качественное жилье в спальных районах. Но при этом говорить о перенасыщенности рынка я бы не стал. Отмечаются локальные переизбытки предложения, но никак не общее затоваривание столичного рынка. В подтверждение приведу тенденцию по повышению спроса на жилье и рост количества выданных ипотечных кредитов в текущем году.

В этой связи я не вижу предпосылок для снижения стоимости московского квадратного метра. Более того, некоторые проекты на рынке настолько привлекательны для покупателей, что они готовы переплачивать.

Фото: kortros.ru

Можно ли ожидать снижения цен на квартиры или сейчас рынок жилья проходит точку минимума?

На мой взгляд, ситуация обратная. Цена на жилье будет расти. Во-первых, в связи с нестабильной экономической ситуацией 2014-2015 годов по стране запускалось гораздо меньше новых девелоперских проектов, и сейчас предложение все-таки ограниченно. Во–вторых, инициативы государства, направленные на повышение уровня защиты покупателей жилья, естественным образом влияют на повышение стоимости квартир. Например, строить через проектное финансирование дороже, чем по ДДУ. Так устроен бизнес, что дороже будет и для конечного потребителя. Ни один предприниматель не даст старт проекту, который не принесет ему прибыль. При этом надо понимать, что времена, когда девелоперы получали космическую маржу, остались в далеком прошлом.

Новогодние скидки: насколько стоит на них рассчитывать в этом году?

Новогодние акции – это добрая традиция рынка недвижимости. В то же время это проверенный маркетинговый инструмент, который стимулирует спрос на жилье. И тут нельзя забывать, что за декабрем сразу следует январь, период, когда российский рынок традиционно не столь активен. Поэтому новогодние акции и активный спрос в определенной степени компенсируют январскую "спячку" покупателей.

Все крупные девелоперы совершенно точно порадуют своих покупателей праздничными условиями. ГК "КОРТРОС", например, запускает специальную единую программу новогодних скидок во всех регионах присутствия. Поэтому у наших клиентов есть уникальная возможность сделать себе самый лучший подарок к Новому году и при этом сэкономить.

Вениамин Голубицкий. Кадр youtube.com

2017 год запомнился неоднократным снижением ключевой ставки ЦБ и понижением ипотечных ставок. Сохранится ли эта тенденция и какой может быть ставка на ипотеку при сохранении нынешнего тренда и темпов инфляции?

Мировое сообщество давно признало, что ипотека является драйвером роста рынка недвижимости. И это логично – чем выгоднее условия кредитования, тем больше людей будут готовы прибегнуть к ипотеке. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, удешевление ипотеки – это сигнал для населения, что экономика оздоровляется. Это призыв к действию.

Среди наших покупателей жилья большую долю занимают молодые семьи. В проекте "Академический" на них приходится около 70% всех сделок. И здесь мне особенно отрадно отметить, что Минфин заявил о проработке специальной ипотечной ставки в 6% для молодых семей. Если все пойдет по плану, то это окажет положительный эффект на отрасль.

Конечно, нельзя забывать о макроэкономике, которая может повлиять на рынок неожиданным образом. Но даже при этом у нас есть все надежды и основания предполагать, что позитивная тенденция по снижению ставок продолжится.

Какова комфортная для девелоперов и покупателей ставка по ипотеке и какова вероятность, что она будет такой в ближайшее время?

Идеальной мне представляется ставка в 6%, которую как раз-таки прорабатывает Минфин для определенных групп граждан. Но будем реалистами, в ближайшее время весь рынок к ней прийти не сможет. Если говорить об осязаемом ориентире, то я бы назвал ставку в 9%. Вне всяких сомнений, при таких условиях продажи по ипотеке значительно увеличатся. Надо понимать, что уменьшение ипотечной ставки – это сочетание целого ряда обстоятельств: инфляции, снижения ключевой ставки, работы банков. Если все сложится благоприятным образом, то в стране продолжится уверенный рост количества выданных ипотечных кредитов.

Вениамин Голубицкий. Фото: kortros.ru

Чем запомнился этот год "КОРТРОСу", какие события можно назвать главными для компании?

Главным я назову то, что "КОРТРОС" уверенно закрепился на московском рынке недвижимости. Тут мы развиваем сразу несколько уникальных проектов. "Дом Серебряный Бор", который располагается в 150 метрах от Москвы-реки и окружен вековыми соснами. Также отмечу "Люблинский" на юго-востоке столицы, где мы создаем максимально комфортное пространство для жизни, например, организовываем сквер на территории комплекса. И, конечно же, "ЦЕНТР-СИТИ", который мы реализуем в качестве проекта ГК "Ренова". Это знаковый проект столицы – хотя бы потому, что представляет собой первый в России комплекс жилых небоскребов и расположен в центральном округе города. Он уже получил признание общественности, победив в нескольких престижных премиях.

Помимо этого, мы продолжаем развитие наших проектов сразу в нескольких регионах России, причем успешно работаем в разных ценовых сегментах и форматах. Не могу не сказать отдельно о нашем флагманском проекте "Академический" в Екатеринбурге, где уже построено более  миллиона квадратных метров, а живет там более 60 тысяч людей. В общем, "КОРТРОС" развивается полным ходом.

Каковы планы компании на 2018 год?

Для нас новый год – это всегда новые начинания. В 2018-м мы собираемся вплотную приступить к проекту в Ростове-на-Дону. Он будет представлять собой комплексную реновацию территории бывшего городского аэропорта. Там мы планируем построить около четырех миллионов квадратных метров недвижимости, это будет один из крупнейших девелоперских проектов России, где мы используем все наши компетенции при создании комфортной среды для проживания. Это будет уникальная история для отечественного рынка. Одной из "фишек" проекта станет превращение взлетно-посадочной полосы в масштабную многофункциональную пешеходную зону на 15 гектаров.

Помимо этого, в наших планах – запуск и других проектов, а также, конечно же, развитие текущего портфеля. В 2018 году мы сдадим в эксплуатацию новые объекты, и сотни семей получат свое новое жилье.

Каков Ваш прогноз для рынка недвижимости на ближайшее будущее?

Если кратко, то все будет хорошо. Я убежден, что рынок недвижимости крупных российских городов будет развиваться и обрастать интересными проектами. В стране уже наметился общий переход рынка в сторону создания комфортной среды для жизни. Если раньше это делали только крупнейшие девелоперы, то теперь заботиться об архитектуре социальной среды должны все застройщики. А вот тренд на уменьшение площади квартир, скорее всего, закончится. Все-таки крохотные квартиры-студии противоречат пониманию комфорта.

Также нельзя игнорировать технический прогресс. Новые технологии все больше проникают в нашу жизнь, и современное жилье должно удовлетворять потребности покупателя, возникающие в этой связи. Ведущие девелоперы это понимают и активно интегрируют новые решения в свои проекты. 

6 декабря 2017, 12:43

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