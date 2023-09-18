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Путин отметил широкую поддержку Собянина москвичами

Путин отметил широкую поддержку Собянина москвичами
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Президент поздравил мэра со вступлением в должность.

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Глава государства отметил, что за Собянина проголосовали более 75% жителей столицы.

"Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов, ну и, самое-то главное, в первую очередь результатов работы", – заявил Путин.

Сергей Собянин 18 сентября официально вступил в должность мэра столицы. Он принес присягу в ходе инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье".

Выборы мэра Москвы прошли 8-10 сентября. Собянин одержал победу во всех районах города с результатом 76,39% – почти 2,5 миллиона голосов.

18 сентября 2023, 13:05
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
РИА Новости✓ Надежный источник

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