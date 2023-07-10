Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы". Основатель ЧВК «Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого отношения к экономике.