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Пятница 9 июня

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Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы
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Столичное отделение "Единой России" выдвинуло Сергея Собянина на выборы мэра.

Собянин назвал свое решение баллотироваться на пост мэра непростым и очень ответственным. В сложный период истории нужно направить все знания, опыт и силы на преодоление трудностей и выйти победителями, подчеркнул градоначальник.

"В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину", – написал мэр в своем блоге.

Собянин поблагодарил единороссов за выдвижение на пост мэра. Он выразил надежду, что москвичи его поддержат.

Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года.

9 июня 2023, 18:28
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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