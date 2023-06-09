Столичные единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра Москвы

Голосование назначено на 10 сентября.

Сергей Собянин будет участвовать в выборах столичного градоначальника как кандидат от "Единой России". Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на конференции московского отделения "ЕР".

"Это ответственность не только для него, но и прежде всего для нас, для нашей большой команды "Единой России", Москвы и всей нашей страны", — подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что Собянин трижды возглавлял списки единороссов на выборах депутатов ГД. Партийцы всегда одерживали победу, отметил секретарь генсовета.

"Под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны", — добавил Турчак.

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.