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Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
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Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на выборах мэра.

Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы согласно положениям Избирательного кодекса столицы.

Члены комиссии после проверки выдали Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие избирательного счета. Он необходим для создания и формирования избирательного фонда кандидата, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Московское отделение "Единой России" 9 июня выдвинуло Собянина на выборы мэра. Градоначальник поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку жителей столицы.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет 8-10 сентября 2023 года.

14 июня 2023, 15:05
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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