Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на выборах мэра.



Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы согласно положениям Избирательного кодекса столицы.

Члены комиссии после проверки выдали Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие избирательного счета. Он необходим для создания и формирования избирательного фонда кандидата, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Московское отделение "Единой России" 9 июня выдвинуло Собянина на выборы мэра. Градоначальник поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку жителей столицы.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет 8-10 сентября 2023 года.