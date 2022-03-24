Володин припомнил Западу бомбардировки Югославии

В 1999 году у России не было достаточной силы, чтобы помочь народам бывшей Югославии, спустя 23 года ситуация изменилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, РФ встала на защиту Донбасса, чтобы потом не было больно и стыдно.

