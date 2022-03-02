Может только двигать пальцами: СМИ сообщили страшные подробности состояния Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже месяц лежит в ЦКБ, где оказался с омикрон-штаммом коронавируса. День ото дня в Сети появляются тревожные новости о здоровье политика. Так, сообщалось, что поражение легких у Жириновского достигает 75%, и они якобы начали отказывать.
Также ряд СМИ сообщал, что Жириновский с трудом говорил и дышал, и у него якобы двусторонний отит и анемия.
Однако в партии ЛДПР уверяют, что состояние Жириновского стабильное, а все домыслы о его якобы плачевном положении недостоверны.
По последним данным издания Starhit, 75-летний Жириновский находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Он якобы в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Медики якобы поддерживают давление крови при помощи норадреналина. При этом отмечается, что политик в медикаментозном сне.
"В таком состоянии он способен только на движение пальцами, руками и ногами", – сообщил источник.
Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку и уже даже работает, призывая к жесткой позиции России по отношению к Украине.
Напомним, Владимир Жириновский сделал семь прививок от коронавируса, но все равно заразился ковидом и тяжело перенес последствия.