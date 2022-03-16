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Политика
Володин призвал Совет Европы самораспуститься

Володин призвал Совет Европы самораспуститься

Без России существование Совета Европы утрачивает смысл. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. По словам Володина, ожидания были большими: гармонизация законодательств, равноправный диалог, приверженность демократическим ценностям и идеалам. Но они не оправдались, констатировал спикер.

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"Все эти годы мы стремились вести диалог. Нас не слышали. Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов.В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным",– написал политик.

Он напомнил, что Россия была одним из крупнейших спонсоров организации. В этом году наша страна не перечисляла взнос в 4,2 миллиарда рублей – эти деньги пойдут на поддержку граждан и экономики в условиях санкций, сообщил Володин.

По его словам, последнее время Совет Европы посвятил критике и осуждению России, а с уходом нашей страны деятельность организации утрачивает смысл.

"Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься", – предложил Володин.

Он заявил, что с уходом из Совета Европы Россия начнет больше внимания уделять двусторонним отношениям. Диалог с национальными парламентами продолжится, заключил политик.

О решении России уйти из Совета Европы объявлено 15 марта. Соответствующее письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 16 марта 2022, 09:57 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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