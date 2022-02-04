Вячеслав Володин принимает поздравления с 58-летием

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 4 февраля, отмечает 58-й день рождения. Председателя ГД поздравляют политики, коллеги-парламентарии, эксперты и общественники.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков отметил умение спикера принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях, выслушивать разные точки зрения, но прежде всего опираться на мнения избирателей.

Председателю ГД удается сохранить работоспособность парламента даже в непростой обстановке последних лет, сказал первый зампред палаты в эфире телеканала "Дума ТВ". Жуков пожелал ему продолжать отстаивать интересы России.

В период председательства Вячеслава Володина депутаты акцентировали внимание на социальной повестке. Зампред Думы Анна Кузнецова напомнила, что за последние годы парламент принял большое количество законопроектов по поддержке семей с детьми.

Важнейшее качество политика и депутата – умение слышать и учитывать разные, в том числе оппозиционные точки зрения. При Вячеславе Володине Дума стала местом для дискуссий, отметил глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

За плюрализм мнений на площадке ГД спикера поблагодарил и глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. Он назвал председателя Госдумы человеком, который способен в любых ситуациях сохранять ясный и трезвый ум. "Его цель — это процветание России", – сказал лидер "Новых людей".

Актер, а ныне депутат ГД от фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов отметил целеустремленность спикера и его способность принимать взвешенные решения, нацеленные на достижение высоких результатов. "Ваш богатый опыт общественно-политической и управленческой деятельности необходимы сегодня в решении задач различных сфер жизнедеятельности, сохранения и развития традиций отечественной культуры", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Коллеги-депутаты пожелали спикеру здоровья, неиссякаемой энергии, достижения всех целей, а также крепости духа, мудрости и терпения.

Председатель высшего совета "Единой России", спикер Госдумы четвертого и пятого созывов Борис Грызлов указал на профессионализм Володина, его знание жизни и чаяний избирателей. "Вы всегда готовы к принятию ответственных, часто непростых решений, особенно когда идет речь о судьбе России, сохранении ее государственности, реализации внутренней и внешней политики нашей страны", – сказал политик.

К поздравлениям и пожеланиям в адрес спикера присоединяются представители экспертного сообщества. Политолог Дмитрий Бадовский напомнил, что Вячеслав Володин прошел все уровня управления и получил разносторонний опыт работы.

"И какую бы он должность не занимал, он всегда, пусть и в разной степени, но остается прежде всего публичным политиком. Одним из самых сильных и эффективных публичных политиков сегодня в стране", – написал эксперт в своем телеграм-канале.

На любой должности Володин всегда старается помочь гражданам, отметил Бадовский. "Ведет диалог и держит обратную связь с людьми, знает, что происходит "на земле" и многое делает на этой самой земле своими социальными и благотворительными проектами", – добавил эксперт.

За время председательства Вячеслава Володина парламент стал оперативнее реагировать на запросы граждан – от проблемы обманутых дольщиков до необоснованного повышения тарифов, считает политолог Алексей Макаркин. Он напомнил о проведении тематических парламентских слушаний, создании рабочих групп, в деятельности которых участвуют представители всех фракций.

Эксперт обратил внимание на то, что в период председательства Володина полномочия Думы существенно расширились. Теперь парламентарии могут утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров.

"При этом Дума, разумеется, остается опорой президентской власти — инициативы, выдвинутые в посланиях президента, являются для депутатов безусловным приоритетом", – подчеркнул Макаркин.

Володин способен нестандартно мыслить, генерировать и внедрять новые продуктивные идеи, отмечают в социальных сетях. Спикер активно использует новые возможности для коммуникации с избирателями. Например, через популярный мессенджер "Телеграм". За последние несколько месяцев его канал по числу подписчиков вырос более чем в три раза.

Телеграм-канал спикера стал важной площадкой для обсуждения резонансных законопроектов и общественно значимых инициатив. "Вячеслав Володин всколыхнул Telegram, фактически внедрив в мессенджер Дурова функцию прямой демократии", – пишет телеграм-канал "Госдума 2021".