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Политика
Сделано заявление о дипломатическом давлении Украины на Крым

Сделано заявление о дипломатическом давлении Украины на Крым

Бывший депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев проанализировал поведение властей Украины по отношению к полуострову и сделал логичные выводы.
прочитано 243 раза

По мнению эксперта, получив удобное для себя положение дел в Донбассе, переставший боятся Москвы Киев намерен нанести очередной удар по Крыму.

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Он констатировал, что теперь в ДНР Украина уничтожает мирных жителей. Васильев добавил, что свои силы Незалежная наращивает с поддержкой Запада. Экс-депутат напомнил, что Турция поставляет Украине беспилотники "Bayraktar". Он убежден, что Киев в будущем организует у себя производство данных беспилотников.

Эксперт считает, что у Украины был "план А", который заключался в горячей фазе войны на Донбассе. Но в дело они его не пустили, зная о приготовлениях с российской стороны. При этом у властей Незалежной был и "план Б" – возобновление дипломатического давления на Крым.

Александр Васильев уверен, что Украина не забыла про Крым. Он заявил, что если остальные острые углы будут сглажены, то конфликтной точкой станет полуостров.

Напомним, ранее украинцев опросили на предмет того, хотят ли они вернуть Крым. Выяснилось, что большинство граждан действительно выступают за совместное политическое будущее Украины и полуострова.

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Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 21 августа 2021, 16:42 Источник: Ютуб-канал "Смерш" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость831460
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Ну вот и приехали! Крым никогда не будет в составе бандеровской Украины. Пусть идут лесом насчёт Крыма. Пусть клоун Зеля мечтает и вспоминает, как он ел рапанов, которых ещё надо уметь приготовить. И что то мне подсказывает, что он просто недалекий и неумный придурок.
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