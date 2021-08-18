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Политика
Украинский журналист придумал оригинальный способ избавиться от россиян

Украинский журналист придумал оригинальный способ избавиться от россиян

Остап Дроздов предложил выгнать крымчан в Россию и "завалить" Керченский мост.
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Одиозный украинский журналист Остап Дроздов, известный своими русофобскими высказываниями, нашел очередной вариант, как набрать политических очков перед местными националистами. Мужчина придумал оригинальный способ избавиться от россиян, проживающих в Крыму.

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Как сообщает LIFE, Дроздов предложил выселить крымчан в Россию. Кроме того, скандальный журналист захотел "завалить" Керченский мост, чтобы граждане не смогли вериться обратно на полуостров. Но и этого не хватило, явно, вошедшему во вкус русофобу. Он заявил, что для полного освобождения территории Крыма нужно выпустить туда крокодилов.

Депортировать россиян из Крыма журналист из Львова предложил в эфире украинского телеканала iTV. Кроме того, мужчина пожаловался журналистам, что наблюдал пророссийские настроения в Крыму еще в нулевых годах. Он отметил, что при приезде на украинскую территорию ощущал себя как в России.

Также по словам Дроздова, нынешняя ситуация на полуострове ухудшилась, потому что крымчане стали российскими гражданами. Отдадим журналисту должное – он справедливо отметил, что Украина не способна вернуть Крым. Однако, если подобное произойдет, решил помечтать русофоб, то следует выселить россиян и уничтожить Керченский мост, соединяющий материковую Россию с полуостровом.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 11:11 Источник: Телеканал iTV ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость835985
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эльфанд,мало тебе белорусских дегенератов,еще и украинского сюда притащил.
1

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