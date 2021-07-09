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Политика
Политолог Погребинский: США не хотят брать Украину в НАТО

Политолог Погребинский: США не хотят брать Украину в НАТО

Директор "Киевского центра политических исследований и конфликтологии" объяснил, почему США не хотят видеть Украину в НАТО
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Украинский президент Владимир Зеленский не прекращает отчаянные попытки сделать Незалежную членом НАТО. Однако, далеко не все страны, входящие в военно-политический блок, хотят видеть быть союзниками Украины и решать ее проблемы. Об этом в эфире программы PolitWera заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

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Эксперт уверен, что США не хотят брать Украину в НАТО. Он связал позицию американских властей с некомпетентностью главы Незалежной. Погребинский отметил, что Зеленский страдает "дипломатической наивностью".

"[Зеленский] произносит то, что опытный дипломат никогда не скажет, потому что заведомо известен результат" – подчеркнул аналитик.

По его мнению, в Белом доме не довольны некомпетентностью украинских властей. Можно сделать вывод, что именно по этой причине Соединенные Штаты отказались от идеи пригласить Украину в НАТО.

Эксперт отметил, что члены северо-атлантического блока не собираются из-за Незалежной воевать с Россией. По его словам, даже совместные учения НАТО и Украины не являются показателем того, что Запад возьмет на себя дополнительные обязательства и рискнет здоровьем своих военнослужащих.

Погребинский заключил, что, чем больше "некомпетентные" украинские власти будут раздражать американцев, тем более жестким будет ответ США. Он уверен, что раньше американцы думали о том, чтобы сделать Незалежную членом НАТО, но сейчас уже нет.

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Фото: Oberhaeuser via www.imago-images / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 20:21 Источник: PolitWera ✓ Надежный источник

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