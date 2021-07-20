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Политика
Эрдоган намерен обсудить с Байденом признание Косово

Эрдоган намерен обсудить с Байденом признание Косово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил непризнанную мировым сообществом Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).
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Во время общения с журналистами Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет лоббировать признание Республики Косово по всему миру. Президент Турции отметил, что на данный момент существует 114 "когнитивных точек". Политик надеется, что сможет поговорить об этом с президентом США Джо Байденом на заседании Организации Объединенных Наций (ООН) в этом году.

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Зачем Турции база беспилотников на Северном Кипре

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Журналисты поинтересовались, возможно ли признание ТРСК Азербайджаном. Эрдоган заявил, что в этом не стоит сомневаться. Президент Турции сообщил, что постоянно обсуждает данную тему с азербайджанским лидер Ильхамом Алиевым. Эрдоган также выразил надежду, что в будущем отношения выйдут на высокий уровень.

Напомним, Косово признают множество стран, в то время как ТРСК – только Турция. Все остальные государства рассматривают территорию Северного Кипра как оккупированную турками часть Республики Кипр (вооруженные силы Турции вторглись на остров в 1974 году).

Ранее "Дни.ру" писали, зачем Турции база беспилотников на Северном Кипре. Авиабаза Гечиткале на ТРСК, где Анкара размещает Bayraktar-TB2 продолжает вызывать беспокойство американских аналитиков.

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Фото: Laurie Dieffembacq/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 13:37 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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