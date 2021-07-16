Володин: требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Пятница
16 июля
Лента новостей
14:57
Новоиспеченный преемник Авакова надеется вернуть Крым и Донбасс
14:50
Лолита заявила о болезни дочери: Недоношенность и слезы
14:49
Пригожин в бешенстве из-за мерзких выходок: Отсутствует совесть
14:39
"Два дня я не мылась": фигуристая Шпица разрешила себе алкоголь на отдыхе
14:28
Отвергнутый Ириной Шейк певец переключился на мужчину
14:26
Безграмотная и грязная женщина: Бояков облил помоями Доронину
14:25
В Москве женщина за рулем иномарки сбила детей на пешеходном переходе
14:11
Раздевшаяся Сотникова всполошила народ
14:08
Под Томском пропал самолет с пассажирами на борту
14:05
Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов
13:46
"А может, сначала?": униженный Омаров взмолился о пощаде
13:43
"Читает все по титрам": известная певица шокировала правдой о стремительно глохнущем Корчевникове
13:35
"Как вы умирать надоели": Съедаемый трауром Виторган обратился к покойникам
13:34
Аналитик Петров рассказал о непрофессионализме Зеленского
13:34
"Вовремя достойно уйти": жена Жигунова разнесла постаревших актрис "Секса в большом городе"
13:32
"Я бы постеснялась такое выкладывать": Подольской врезали за видео с сыном
13:31
Публика заподозрила Порошину в тайной связи: Обручальное кольцо?
13:26
"Живет как нигер!": красавец-сын вынужден скрывать родство с Алисой Мон
13:25
Под Тюменью из-за пьяного водителя в ДТП погибли 2 человека
13:07
В Петербурге произошла авария с участием двух грузовиков
12:58
Кривые зубы и жирные руки: Униженная Прилучным Муцениеце пожаловалась на ущербность
12:23
"Полная, не очень симпатичная": звезда "Глухаря" назвала секрет дикой популярности Голуб у мужчин
12:14
Звездам все можно? Пелагея закатила пир во время чумы без масок и дистанции
12:07
"Не получится оправиться от лжи и мерзости": распустившемуся мужу Макеевой нанесли новый удар
12:05
В Петербурге загорелся жилой дом
12:00
"Дожмут через колено": от Зеленского требуют выполнить Минские соглашения
11:35
Устроившие романтическое свидание на крыше Тарханова и ее муж вызвали резонанс
11:32
Сердце снова свободно: Эдгард Запашный расстался с возлюбленной
11:26
Вооруженный мужчина напал на людей в автобусе под Ростовом
11:22
"Захлебнись славой, нелюдь": избранник Макеевой публично влепил смачную пощечину бывшей жене
10:56
Выступление сорвано: перед выходом на сцену с Басковым случилось страшное
10:53
В Сети появились кадры семейного отдыха Акиньшиной и Козловского: на море с детьми
10:37
"Полные дегенераты!": голая грудь 48-летней Королевой довела до исступления известного модельера
10:37
На Украине задним числом "отменили" референдум по Крыму
10:28
Дата и место: обнародованы все данные о похоронах Мамонова
10:20
Обиженный Стефанович перед смертью плюнул в Пугачеву
10:10
А как же Варум? Агутина застали в объятиях разведенной блондинки
10:05
Жителя Подмосковья поймали на серии велосипедных краж
09:48
Россия поможет Белоруссии преодолеть санкции ЕС
09:36
В Хабаровском крае из-за паводка смыло мост через реку
09:36
"Ничего утешительного и радостного": духовник призвал молиться за жизнь МакSим
09:29
В России резко подорожали бананы
09:02
Политолог Березовец: Украина пошла против западных союзников
08:33
Озвучен страшный диагноз Заворотнюк: Сильные препараты и безысходность
08:31
Ближний круг президента: назван покровитель Галкина из подполья
08:31
В Москве на МКАД неизвестный открыл стрельбу из иномарки
06:04
"Рогатка в действии": таинственное послание задравшей ноги Волочковой высмеяли в Сети
04:05
К чему снится изнасилование
02:02
Публика заподозрила Ходченкову в тайном романе: Он делает все
00:03
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 16 июля
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 15 июля
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
Россияне "похоронили" певицу МакSим
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин: требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем

Володин: требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал требование ЕСПЧ о признании однополых браков и заявил, что данное решение исполняться не будет.
прочитано 311 раз

13 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение обязать Россию ввести юридическую процедуру для признания однополых браков. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал данное требование и зверел граждан, что оно не будет исполнено.

ПО ТЕМЕ

"Это ваш выбор, но не наш!": Володин отреагировал на требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в России

Спикер Госдумы сообщил, что 16 июля Совет ГД принял заявление "В связи с решением Европейского суда по правам человека с требованием признания в Российской Федерации однополых браков". Он также подчеркнул, что все члены Совета, представляющие разные политические фракции, пришли к единогласному решению в своей оценке решения ЕСПЧ. "Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции", – заявил Володин.

В заявлении Совета Государственной Думы РФ отмечается, что представители разных политических фракций в Совете ГД, руководствуясь интересами наших граждан, категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу "ценностей".

Также в документе указано, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны".

Важно отметить, что, согласно статьи №79 Конституции РФ, решения международных судов, противоречащие Основному закону, в России не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 13:56

комментарии

Ответить:

Гость804682
Пожаловаться Ответить
так чего ж детки чинуш прутся туда учиться, жить до и многие из псевдо-элиты
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Выступление сорвано: перед выходом на сцену с Басковым случилось страшное

Артист в плохом состоянии
Шоу-бизнес

Сердце снова свободно: Эдгард Запашный расстался с возлюбленной

Артист сделал важное заявление
Шоу-бизнес

Кривые зубы и жирные руки: Униженная Прилучным Муцениеце пожаловалась на ущербность

Актрису сразили комплексы
Шоу-бизнес

Обиженный Стефанович перед смертью плюнул в Пугачеву

Примадонна не простила бывшего мужа

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+