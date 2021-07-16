Володин: требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем

13 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение обязать Россию ввести юридическую процедуру для признания однополых браков. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал данное требование и зверел граждан, что оно не будет исполнено.
Спикер Госдумы сообщил, что 16 июля Совет ГД принял заявление "В связи с решением Европейского суда по правам человека с требованием признания в Российской Федерации однополых браков". Он также подчеркнул, что все члены Совета, представляющие разные политические фракции, пришли к единогласному решению в своей оценке решения ЕСПЧ. "Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции", – заявил Володин.
В заявлении Совета Государственной Думы РФ отмечается, что представители разных политических фракций в Совете ГД, руководствуясь интересами наших граждан, категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу "ценностей".
Также в документе указано, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны".
Важно отметить, что, согласно статьи №79 Конституции РФ, решения международных судов, противоречащие Основному закону, в России не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.
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