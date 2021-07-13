"Это ваш выбор, но не наш!": Володин отреагировал на требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию узаконить однополые браки. Эту новость прокомментировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

ЕСПЧ рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Суд, руководствуясь 8-ой статьей Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни), решил обязать РФ узаконить однополые союзы.

Комментируя требование ЕСПЧ, Вячеслав Володин напомнил о существовании двух статьей Конституции РФ – 72-ой (защита института брака как союза мужчины и женщины) и 79-ой (решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ).

Володин отметил, что у каждой нации есть свой культурный код, менталитет и традиции, с которыми необходимо считаться. Инородные "гены" ведут к разрушительным процессам, уверен спикер Госдумы.

"Это ваш выбор, но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины!", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик заявил, что в ЕСПЧ должны знать законодательство страны, в отношении которой принимают решения. Требуя узаконить однополые браки в России, судьи показали отсутствие квалификации. "Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку", – считает председатель Госдумы.

