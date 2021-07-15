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Политика
Экс-представитель НАТО в России заявил об опасном положении Украины

Экс-представитель НАТО в России заявил об опасном положении Украины

Капитан I ранга ВМС США Гарри Табах назвал положение на Украине опасным, оценив ее взаимоотношения с союзниками.
прочитано 996 раз

В Киеве прошла пресс-конференция отставного высокопоставленного офицера американского флота Гарри Табаха, который раннее представлял интересы НАТО в Российской Федерации. Капитан I ранга ВМС США весьма негативно оценил отношения Незалежной и ее союзников. Он заявил об опасном положении Украины. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".

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Из довольно категоричного выступления Гарри Табаха стало очевидно, что западные страны лишь на словах поддерживают Украину. На деле они не спешат решать проблемы этой страны и портить отношения с Россией.

Офицер запаса отметил, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден называл себя противником газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно обещал украинцам поддержку в этом вопросе. Меж тем, США сняли санкции с этого проекта.

Напомним, президент Украины Зеленский даже пожаловался американским журналистам на то, что Байден не предупредил его лично об отмене санкций. Якобы глава Незаложенной узнал об этой истории из СМИ. Впрочем, отношения с канцлером Германии Меркель у Зеленского тоже не сложились.

Бывший представитель НАТО в РФ подчеркнул, что наиболее вероятной кандидатурой на должность канцлера ФРГ является политический соратник Ангелы Меркель – председатель партии ХДС Армин Лашет. Эксперт уверен, что он занимает пророссийскую позицию, поэтому Украине будет трудно на что-то рассчитывать.

"Украина сегодня в очень тяжелом и опасном положении – экономическом, военном, политическом, дипломатическом", – заключил капитан Табах.

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Фото: Dimitrios Karvountzis/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 11:38 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость803594
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Зачем же тогда все это затевали,печеньки, прыжки,весь этот майдан? Теперь дайте это <цензура> сами.
1

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