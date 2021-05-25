Песков высказался о назвавшем себя Путиным главе Коми

Он напомнил, что эти слова Уйба произнес во время
разговора с жителями селения Мутный материк, которые грозились написать письмо
главе государства Владимиру Путину с просьбой разобраться с инцидентом,
связанным с разливом нефти на Ошском месторождении.
"Фраза, произнесенная главой региона, вырвана из контекста", — пояснил Песков.
Он уточнил, что в это время глава республики старался объяснить селянам, что имеет полномочия решать подобные вопросы и нести за это ответственность.
"Глава любого региона должен самостоятельно принимать решения, не обращаясь к федеральному центру", — отметил Песков.
Разговор в повышенных тонах произошел между жителями села и Владимиром Уйбой после того, как на Ошском нефтяном месторождении была обнаружена утечка. Осмотревшие 11 мая аварийный участок специалисты признали, что инцидент произошел из-за разгерметизации трубы, расположенной в трехстах метрах от береговой линии реки Колвы.
Представители компании "Лукойл" 18 мая отчитались о завершении ликвидации последствий ЧП. Они уверили, что угрозы источникам питьевого водоснабжения нет.
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