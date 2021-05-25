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Политика
Песков высказался о назвавшем себя Путиным главе Коми

Песков высказался о назвавшем себя Путиным главе Коми

Фраза, произнесенная главой Республики Коми Владимира Уйбы "Для вас я – Путин", вырвана из контекста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Он напомнил, что эти слова Уйба произнес во время разговора с жителями селения Мутный материк, которые грозились написать письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой разобраться с инцидентом, связанным с разливом нефти на Ошском месторождении.

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"Фраза, произнесенная главой региона, вырвана из контекста", — пояснил Песков.

Он уточнил, что в это время глава республики старался объяснить селянам, что имеет полномочия решать подобные вопросы и нести за это ответственность.

"Глава любого региона должен самостоятельно принимать решения, не обращаясь к федеральному центру", — отметил Песков.

Разговор в повышенных тонах произошел между жителями села и Владимиром Уйбой после того, как на Ошском нефтяном месторождении была обнаружена утечка. Осмотревшие 11 мая аварийный участок специалисты признали, что инцидент произошел из-за разгерметизации трубы, расположенной в трехстах метрах от береговой линии реки Колвы.

Представители компании "Лукойл" 18 мая отчитались о завершении ликвидации последствий ЧП. Они уверили, что угрозы источникам питьевого водоснабжения нет.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 16:43 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость751593
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Пургонос в своём репертуаре.Если у нас в каждом регионе свой Путин,тогда зачем он?
1

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