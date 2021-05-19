В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приблизительные сроки встречи американского и российского лидеров. Дипломат отметил, что переговоры состоятся в ближайшие недели. По его словам, Вашингтон надеется на встречу именно в этот отрезок времени.
В Кремле же пока не называют точной даты проведения встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, что им стоит подождать официального сообщения Кремля. То же самое он говорил представителям СМИ и накануне. Он призвал не гадать на кофейной гуще, а дождаться официальных заявлений Кремля.
"Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем", — заявил представитель Кремля.
Замглавы МИД Сергей Рябков ранее говорил, что если договориться о встрече удастся, то переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в одной из "европейских дипломатических столиц", пишет RT.
19 мая замглавы МИД РФ сообщил, что переговорам двух лидеров препятствует незавершенность анализа того, как заявления Вашингтона соотносятся с их действиями. Тем не менее, по словам дипломата, в ближайшее время договоренности по проведению саммита должны быть достигнуты.
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