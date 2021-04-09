Политические партии присоединились к работе общественных штабов перед выборами в Госдуму

Представители общественных штабов и политических партий хотят сделать работу по контролю за голосованием на участках максимально прозрачной и независимой. Больше всего соглашений о сотрудничестве было заключено с "Единой Россией", "Справедливой Россией" и ЛДПР. Принцип независимого наблюдения также поддерживают "Новые люди", КПСС, "Партия пенсионеров" и "Партия Роста".
Исполнительный директор Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, эксперт Независимого Общественного Мониторинга Антон Бибаров-Государев рассказал, что следующим этапом совместной работы станет обучение наблюдателей. Они будут проходить образовательные семинары.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Хабаровском крае Андрей Белоглазов отметил, что необходимо подготовить как можно больше наблюдателей. Таким образом, результат на избирательных участках станет объективнее и понятнее для жителей регионов.
Белоглазов сообщил, что на предстоящие выборы в Государственную Думу планируется подготовить свыше трех тысяч независимых наблюдателей. Они будут не только следить за работой участков в день голосования, но и контролировать все предвыборные процедуры.
Стоит отметить, что, помимо политический партий, соглашения со штабами заключили общественные организации. Например, в Нижегородской области такие документы подписали более 90 организаций, а в Ямало-Ненецком автономном округе – свыше 30. И это не предел, сообщают региональные штабы.
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