Турчак: "Единая Россия" законодательно оформила поставленные президентом задачи

Последний раз Владимир Путин выступал перед парламентом с посланием в прошлом году и поставил ряд задач. "Единая Россия" выполнила поручения главы государства.

Во время итогового совещания, посвященного реализации послания президента, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что в прошлом году благодаря партии было введено бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы и продлена программа материнского капитала.

Также политик отметил, что были утверждены выплаты на детей от трех до семи лет и выделены денежные средства на развитие медицины в сельских местностях. Все это было выполнено в рамках реализации задач, поставленных президентом в Послании-2020.

Первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев напомнил, что в условиях пандемии российский лидер решил выделить детям пособие – по 10 тысяч рублей. Позже "Единая Россия" приняла закон, запрещающий списывать эти деньги за долги по кредитам.

Также партия решила некоторые проблемы, связанные с лекарственным обеспечением. Был принят ряд законов, которые позволяют сдерживать цены на препараты и упрощают их дистанционную продажу. Исаев отметил, что выполнение всех социальных обязательств – первоочередная задача "Единой России".

Помимо этого, партия будет способствовать тому, чтобы во всех российских школах был высокоскоростной интернет. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что депутаты "Единой России" в ходе мониторинга выявят самые проблемные деревни и села, где нет хорошего подключения.

Хинштейн напомнил, что в прошлом году вступил в силу закон, согласно которому в населенных пунктах, где живут свыше 100 человек, должен быть высокоскоростной интернет. "Качество связи — это вопрос развития страны. В первую очередь актуальный, конечно, для сельской местности. Это важнейшее условие выполнения и текущего Послания", – сказал Александр Евсеевич.