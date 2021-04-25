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Политика
Володин похвалил президента Чехии за объективную позицию

Володин похвалил президента Чехии за объективную позицию

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поприветствовал заявление президента Чехии Милоша Земана. Глава государства сказал об отсутствии доказательств вины России в инциденте на складе боеприпасов во Врбетице.
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По словам Володина, Земан не побоялся сказать правду. "Хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна — колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения. А в итоге — страдают люди», — написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

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Спикер Госдумы уверен, что страны Европы все больше теряют самостоятельность, а у Евросоюза отсутствует своя позиция. Однако Земан в ситуации, когда все прогибаются под США, высказался достаточно объективно, подчеркнул Володин.

Но правительство Чехии заняло другую позицию, посетовал спикер. "В угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев", – добавил председатель ГД.

По его словам, правительство республики не подумало о гражданах Чехии, не читало доклады своих спецслужб. Решения в отношении российских дипломатов Володин назвал поспешным.

"Сильный политик признает свои ошибки. А есть ли такие в руководстве правительства Чехии, мы с вами узнаем в ближайшее время", – констатировал Володин.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице мог произойти из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами. По словам главы государства, контрразведка не обладает доказательствами вмешательства России.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 25 апреля 2021, 18:03 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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