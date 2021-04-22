Песков о секретности послания Путина: Никакой тайной работы не ведется

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы по посланию Владимира Путина Федеральному собранию.

Тезисы главы государства до последнего момента не разглашаются. Дмитрий Песков объяснил, почему так происходит.

"Никакой тайной работы не ведется", – заверил он. Кроме того, перед выступлением Владимира Путина проходит брифинг по его основным положениям, но журналистам не разрешено предварительно раскрывать информацию.

Представитель Кремля добавил, что озвучивать планы заранее смысла нет. Ведь Владимир Путин лично вносит окончательные изменения в свое послание, добавляя что-то новое. Готовить основные тезисы президенту России помогает экспертное управление. Также ведется тесная работа с правительством.

Дмитрий Песков заявил, что самыми важными вопросами в послании Федеральному собранию для российского лидера являются социальные. Он напомнил, что президент понимает, как трудно всем пришлось в период пандемии коронавируса и насколько актуальны проблемы доходов.

Президент в первую очередь поручил оказывать помощь тем, кто наиболее в ней нуждается. Это матери-одиночки, дети и некоторые другие категории граждан. Песков заверил, что денег на реализацию задуманного хватит, ведь расчеты берутся "не с потолка".

Говоря о том, кто может делать предложения Владимиру Путину по тезисам послания, представитель Кремля отметил, что это практические все ведомства, главы регионов и общественность. Текст выступления готовится примерно полтора месяца.

Ответил пресс-секретарь президента и на вопрос о доходах – своих и Владимира Путина. Он признался, что за год заработал больше, чем глава государства. Причина в том, что зарплата им начисляется по-разному. Кроме того, у них разные доходы от банковских вкладов.