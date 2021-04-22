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Политика
Песков о секретности послания Путина: Никакой тайной работы не ведется

Песков о секретности послания Путина: Никакой тайной работы не ведется

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы по посланию Владимира Путина Федеральному собранию.
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Тезисы главы государства до последнего момента не разглашаются. Дмитрий Песков объяснил, почему так происходит.

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 Послание президента

Сюжеты Послание президента

"Никакой тайной работы не ведется", – заверил он. Кроме того, перед выступлением Владимира Путина проходит брифинг по его основным положениям, но журналистам не разрешено предварительно раскрывать информацию.

Представитель Кремля добавил, что озвучивать планы заранее смысла нет. Ведь Владимир Путин лично вносит окончательные изменения в свое послание, добавляя что-то новое. Готовить основные тезисы президенту России помогает экспертное управление. Также ведется тесная работа с правительством.

Дмитрий Песков заявил, что самыми важными вопросами в послании Федеральному собранию для российского лидера являются социальные. Он напомнил, что президент понимает, как трудно всем пришлось в период пандемии коронавируса и насколько актуальны проблемы доходов.

Президент в первую очередь поручил оказывать помощь тем, кто наиболее в ней нуждается. Это матери-одиночки, дети и некоторые другие категории граждан. Песков заверил, что денег на реализацию задуманного хватит, ведь расчеты берутся "не с потолка".

Говоря о том, кто может делать предложения Владимиру Путину по тезисам послания, представитель Кремля отметил, что это практические все ведомства, главы регионов и общественность. Текст выступления готовится примерно полтора месяца.

Ответил пресс-секретарь президента и на вопрос о доходах – своих и Владимира Путина. Он признался, что за год заработал больше, чем глава государства. Причина в том, что зарплата им начисляется по-разному. Кроме того, у них разные доходы от банковских вкладов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 08:39 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость704585
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Вопросы социальные, а про пенсионеров ни слова. Малообеспеченных поддерживать надо, это правильно, а пенсионеры многообеспеченные?. А ведь во многом именно благодаря бабушкам и дедушкам обеспечивается существование молодых семей. Кто гуляет с детьми, когда молодые работают - они, из школы забери, накорми, уроки помоги сделать, на разные секции отведи, продукты купи, еду приготовь. А цены растут и средняя прибавка к пенсии в 1000 рублей уходит в одну неделю после похода в магазин. Кроме того не следует забывать, что пенсионеры более активны в период голосований и власти это тоже надо понимать
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