Эксперт Марков заявил о жесткой позиции Путина по отношению к США и Украине: Превратились в чудовищных врагов

Политолог Сергей Марков внимательно посмотрел послание Федеральному собранию и обратил внимание на его внешнеполитическую часть.

Эксперт отметил, что глава государства ни слова не сказал про Украину и США, однако четко обозначил свою позицию по отношению к ним. В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что любой, кто перейдет "красные линии", получит быстрый, ассиметричный ответ.

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Марков считает, что Киев и Вашингтон "превратились в чудовищных врагов" для Москвы. В комментарии РИА ФАН политолог напомнил, что Путин упрекнул украинского и американского лидеров в том, что они закрыли глаза на новость о подготовке госпереворота в Белоруссии.

"Президент занял очень жесткую позицию, но без конкретики, что является грамотным тактическим ходом", – выразил мнение Марков.

Путин сравнил всех недоброжелателей с персонажами из произведений Джозефа Киплинга о Маугли. По его словам, недруги России напоминают тигра Шерхана и крутящихся вокруг него шакалов. Послание Федеральному собранию Вы можете посмотреть полностью здесь.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл подробности его подготовки к выступлению. Он сообщил, что россияне услышат "нечто новое", и добавил, что текст послания Федеральному собранию писался Путиным "до последней минуты".