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Политика
Эксперт Монтян о погромах в Киеве: Зеленскому хотели показать его истинное место

Эксперт Монтян о погромах в Киеве: Зеленскому хотели показать его истинное место

В субботу, 20 марта, возле офиса президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко. Его сторонники разрисовали фасад здания оскорбительными надписями, после чего подожгли его.
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Украинский адвокат Татьяна Монтян заявила, что организаторам погрома на самом деле наплевать на судьбу Стерненко. По ее мнению, злоумышленники "хотели показать Владимиру Зеленскому его истинное место". "После такого "перфоманса" шансы выйти по апелляции, мягко говоря, понизились", – отметила она.

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Эксперт не исключила, что в дестабилизации ситуации был заинтересован министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Юрист рассказала, что глава ведомства сам хотел указать президенту его место. Об этом свидетельствует нежелание правоохранителей разгонять радикалов, передает "ПолитНавигатор".

"Аваков при этом и сам опозорился, поскольку он показал, чего стоит как главный полицейский", – подчеркнула Монтян.

Напомним, в протестной акции приняло участие около тысячи человек. Радикалы вышли к офису Владимира Зеленского в Киеве потребовали освободить осужденного, после чего облили краской центральный вход и забросали здание взрывпакетами и петардами. Полиция решила не вмешиваться в происходящее.

В феврале этого года Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. По версии следствия, радикалы похитили депутата партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Они держали жертву в подвале и заставляли отказаться от мандата.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 10:12 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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