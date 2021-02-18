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Политика
Песков: Украина превратилась в политический проект западных стран

Песков: Украина превратилась в политический проект западных стран

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Кремле дали резкую оценку действиям киевских властей. Украину назвали недружественным государством.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что такой вывод был сделан после ряда антироссийских заявлений со стороны Украины. В политике Киева постоянно доминирует агрессия по отношению к Москве.

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По словам Пескова, после переворота Незалежная попала под влияние Соединенных Штатов и Европы. Со временем Украина "превратилась в политический проект западных стран", подчеркнул пресс-секретарь главы России.

Также представитель Кремля рассказал, что у Украины есть серьезные проблемы на юго-востоке страны, но по каким-то причинам Киев не может или не хочет решать их путем выполнения минских соглашений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не собирается бросать Донбасс. Глава страны подчеркнул, что перед его глазами стоят люди, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году, когда Крым после референдума вошел в состав России, а в Донбассе начались боевые действия. Украинские власти обвинили соседей во вмешательстве во внутренние дела страны.

В Кремле сообщили, что присоединение полуострова произошло в соответствии со всеми международными законами и нормами. По официальным данным, большая часть жителей Крыма проголосовала за вхождение в состав России.

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Автор: 18 февраля 2021, 15:11 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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