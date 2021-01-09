Трамп "потерял рассудок" из-за пожизненной блокировки в Twitter

Похоже, свобода слова в "родине демократии" распространяется не на всех. Одна из наиболее популярных социальных сетей – Twitter – заблокировала аккаунт самого главы государства.

Такое решение администрация сайта приняла после двух публикаций, которые президент США Дональд Трамп разместил на своей странице. В первом он заявил о том, что отданные за него на выборах голоса 75 миллионов американцев ещё долгое время будут иметь огромный политический вес. В другом твите Трамп сообщил, что не намерен посещать инаугурацию своего соперника Джо Байдена.

Но если раньше руководство Твиттера ограничивалось 12-часовой "заморозкой" аккаунта американского лидера, то в этот раз в соцсети решили навсегда запретить главе Белого дома доступ к его любимому ресурсу. Более того, в администрации заявили, что будут пресекать любые попытки политика обойти блокировку.

Представители сайта пояснили, что изучили последние записи на странице Дональда Трампа и пришли к выводу, что они могут подстрекать к насилию многих людей, что нарушает правила соцсети. В ответ Трамп зашёл в Твиттер с официального аккаунта президента США и оставил короткое сообщение "Нас не заставишь молчать!", но вскоре оно было удалено руководством соцсети.

Американские СМИ сообщили, что в настоящее время глава Белого дома пребывает в ярости из-за попыток закрыть ему рот и активно ищет другие каналы для общения с народом. По словам источника журналистов в администрации президента, он

Напомним, что на днях Дональд Трамп отказался признавать своё поражение на президентских выборах и призвал сторонников пойти маршем на Капитолий – резиденцию конгресса США. Но его поклонники пошли дальше – они взяли здание штурмом, прервав процедуру утверждения Джо Байдена новым президентом. В ходе столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов погибли не менее пяти человек, включая офицера полиции.