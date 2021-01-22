Как прошел первый день Трампа после ухода с поста

Бывший президент США Дональд Трамп в первый день после ухода с поста главы государства отправился во Флориду вместе с семьёй. Там он предался любимому хобби – игре в гольф.
В городе Уэст-Палм-Бич у Трампа есть собственный гольф клуб. Экс-президент не раз признавался, что является большим поклонником этой игры и находил для неё время даже будучи во главе Белого дома. Кроме того, политик утверждает, что он – весьма неплохой игрок, сообщает телеканал "360".
Напомним, что 20 января в должность вступил новый президент США Джо Байден. Дональд Трамп в качестве протеста против фальсификации выборов отказался от посещения его инаугурации.
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