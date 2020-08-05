Вассерман о послании Лукашенко к народу: Считает себя умным, а всех остальных дураками

Публицист Анатолий Вассерман высказался об антироссийском послании президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу. По мнению журналиста, политик повторяет ошибку бывших лидеров Украины.

4 августа Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и Национальному собранию. Одной из главных тем послания стали партнерские отношения России и Белоруссии. Президент раскритиковал Москву за "несправедливые" цены на поставляемые энергоносители: из-за этого белорусская экономика понесла большие убытки.

На заявление главы страны отреагировал публицист Анатолий Вассерман. По его словам, белорусский лидер активно пытается привлечь антирусское меньшинство. Но Лукашенко забывает, что таким образом он отталкивает базовый электорат – русское большинство. Аналогичную ошибку совершили второй и четвертый президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Янукович.

Как отметил журналист, Александр Лукашенко надеется, что на предстоящих выборах главы страны за него отдадут голоса те, кто поддерживал его в прошлые разы. Кроме того, белорусский лидер хочет показать западным коллегам, что он "не такой русский, как они считают", и тогда они смогут смягчить санкции, сообщает издание "Украина.ру".

Вассерман добавил, что у президента начала проявляться "бенедиктинская скромность" – он считает себя умным, а всех вокруг дураками. "Александр Лукашенко надеется, что все примитивные, а он хитрый, он выкрутится, у него получится", – заявил публицист. На самом деле белорусский лидер не прав, и скоро он убедится в этом.