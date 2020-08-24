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В немецкой больнице подтвердили отравление Навального

В немецкой больнице подтвердили отравление Навального

Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Немецкие врачи обследовали российского оппозиционного политика после его транспортировки из омской больницы. Они подтвердили догадки его сторонников.
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Медики клиники "Шарите" в Германии, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был перевезен из омской Городской больницы скорой помощи №1, обнародовали результаты диагностики. Специалисты подтвердили версию об отравлении, на которой настаивали его сторонники, родные и близкие.

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 Алексей Анатольевич Навальный

Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

По мнению врачей, Навальный был отравлен веществом из группы холинэстеразов. Однако конкретный "виновник" произошедшего с оппозиционным политиком остается неизвестным. Для его определения нужны дополнительные исследования. В настоящее время 44-летний общественный деятель в коме, но медики утверждают, что серьезных угроз его жизни нет.

Специалисты пока не могут сказать, выйдет ли Алексей Навальный из комы, когда это случится и какими будут последствия отравления для его здоровья. Тем не менее, медики предполагают, что произошедшее окажет воздействие на его нервную систему, сообщает RT.

Напомним, что Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел на самолете из Томска в Москву. Во время полета Алексей зашел в туалет и долго оттуда не выходил, а затем начал кричать и вскоре потерял сознание. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, политика в срочном порядке доставили в токсикологическую реанимацию омской Городской больницы скорой помощи №1. Основатель ФБК впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родные и близкие Навального настояли на его транспортировке в немецкую клинику. 22 августа он был доставлен в Германию на чартерном медицинском самолете.

Автор: 24 августа 2020, 17:23 Источник: Телеграм-канал РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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