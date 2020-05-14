Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает свой неоднозначный путь в мире украинской политики. На этот раз он решил набрать себе команду по объявлению.

Для того, чтобы иносказательно заявить о низком качестве специалистов в каком-нибудь коллективе, обычно люди говорят: "По объявлению набрали" или "Набрали с улицы". При формировании собственной команды Михаил Саакашвили не нашел ничего лучше, чем буквально претворить в жизнь эти выражения.

На своей странице в "Фейсбук" он выложил ссылку, благодаря которой любой желающий может подать заявку на вступление в команду Национального совета реформ Украины. У большинства комментаторов такой подход вызвал одобрение. По их мнению, такой подход исключит кумовство и блат, а люди получат должности исключительно за свои профессиональные заслуги.

Впрочем, многих возмутило требование знания английского языка. Скептические комментарии на этот счет оставили, по всей видимости, те пользователи Сети, которые бы хотели воспользоваться щедрым предложением Михаила Саакашвили, однако лингвистическими успехами не блещущие.

Чем именно будет заниматься Михаил Саакашвили на новой должности до конца не ясно. Сам он уже успел создать для себя имидж смелого реформатора, который на любой позиции буквально переворачивает общественную и политическую жизнь окружающих.

О талантах Саакашвили как реформатора без устали говорят и его многочисленные подписчики в "Фейсбук". Конкретных достижений они, впрочем, не называют, предпочитая ограничиваться красивыми и громкими фразами.

Напомним, о назначении Михаила Саакашвили на должность главы Национального совета реформ Украины стало известно 7 мая. Назначение тут же спровоцировало международный скандал – своего посла из страны отозвала Грузия, где политик находится в розыске сразу по нескольким статьям.