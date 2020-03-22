"Зеленая власть должна уйти": украинские националисты объявили начало свержения Зеленского

Ярош заявил, что за свое недолгое пребывание на посту Владимир Зеленский показал себя лживым и непрофессиональным политиком, который принимал антинародные решения и привел к власти олигархов. По мнению радикала, Зеленский является дилетантом, который пытается лишь обрести популярность.
Как пишет "ПолитНавигатор", лидер "правосеков" заявил о необходимости смены действующей "зеленой" власти как можно быстрее. Он призвал украинцев объединиться против нависших над страной бед, отметив, что "Вместе и батьку легче бить".
Ярош предложил украинским партиям, общественным организациям и гражданским активистам объединиться, составить новую программу развития государства и сформировать новое правительство. А прежних чиновников, по его словам, следует свергнуть привычным для Украины способом – массовыми протестами.
"Чтобы снова не было так, как всегда: одни рискуют всем – жизнью, здоровьем, свободой, а другие приходят к власти и паразитируют на поте и крови украинцев", – подчеркнул экстремистский лидер.
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